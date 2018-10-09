СМИ опубликовали первое фото Руби Роуз в образе Бэтвумен
- Reuters
Фото опубликовало издание Entertainment Tonight.
The first look at @TheCW's #Batwoman is here.https://t.co/yig9VOsXq7— Entertainment Tonight (@etnow) 9 октября 2018 г.
Отмечается, что Роуз появится в ежегодном кроссовере сериалов по комиксам DC в декабре текущего года.
Актриса известна по ролям в сериалах «Оранжевый — хит сезона» и «Флэш».
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