СМИ опубликовали первое фото Руби Роуз в образе Бэтвумен

В сети появилось первое фото австралийской модели Руби Роуз в образе супергероини Бэтвумен.

Фото опубликовало издание Entertainment Tonight.

Отмечается, что Роуз появится в ежегодном кроссовере сериалов по комиксам DC в декабре текущего года.

Актриса известна по ролям в сериалах «Оранжевый — хит сезона» и «Флэш».

Ранее журнал The Hollywood Reporter опубликовал первое фото со съёмок сериала HBO, в котором британская актриса, обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен сыграет российскую императрицу Екатерину II.