Британская актриса Хелен Миррен сыграет Екатерину II в новом сериале HBO

Британская актриса, обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен сыграет российскую императрицу Екатерину II в новом сериале HBO.

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал первое фото со съёмок картины.

Отмечается, что сюжет сериала основан на событиях последних лет правления императрицы, а также на её отношениях с государственным деятелем Григорием Потёмкиным.

Его роль, по данным издания, исполнит австралийский актёр Джейсон Кларк.

Предположительно, в ленте будет четыре эпизода.

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