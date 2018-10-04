Британская актриса Хелен Миррен сыграет Екатерину II в новом сериале HBO

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Британская актриса, обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен сыграет российскую императрицу Екатерину II в новом сериале HBO.
Британская актриса Хелен Миррен сыграет Екатерину II в новом сериале HBO
  • © Andrew Parsons
  • globallookpress.com

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал первое фото со съёмок картины. 

Отмечается, что сюжет сериала основан на событиях последних лет правления императрицы, а также на её отношениях с государственным деятелем Григорием Потёмкиным.

Его роль, по данным издания, исполнит австралийский актёр Джейсон Кларк.

Предположительно, в ленте будет четыре эпизода.

Ранее сообщалось, что на видеохостинге YouTube опубликован официальный трейлер новой части о приключениях супергероев «Люди Икс: Тёмный Феникс».

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