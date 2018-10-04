Британская актриса Хелен Миррен сыграет Екатерину II в новом сериале HBO
- © Andrew Parsons
- globallookpress.com
Журнал The Hollywood Reporter опубликовал первое фото со съёмок картины.
See the first look at Helen Mirren in @HBO, Sky miniseries 'Catherine the Great' https://t.co/xiqBJ3wwgApic.twitter.com/vB2bk5YfeK— Hollywood Reporter (@THR) 3 октября 2018 г.
Отмечается, что сюжет сериала основан на событиях последних лет правления императрицы, а также на её отношениях с государственным деятелем Григорием Потёмкиным.
Его роль, по данным издания, исполнит австралийский актёр Джейсон Кларк.
Предположительно, в ленте будет четыре эпизода.
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