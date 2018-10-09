У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана в 440 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
  • Reuters

Эпицентр находился в 146 км южнее Северо-Курильска (остров Парамушир).

Ранее сообщалось, что в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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