Москвичи смогут увидеть звездопад Дракониды в ночь на 9 октября

Жители Москвы в ночь на 9 октября благодаря ясной погоде смогут увидеть самый яркий звездопад осени — Дракониды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Пасмурная погода предыдущих ночей сменится на ясную в ночь на завтра. Поэтому погодные условия не помешают тем, кто захочет увидеть звездопад Дракониды, — ведь облаков не будет, и ранним утром даже не будет радиационного тумана», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

При этом научный руководитель Московского планетария Фаина Рублёва заявила, что звездопад можно будет увидеть начиная с трёх часов ночи. Ожидается, что за час пролетит 10–15 метеоров.

Рублёва отметила, что для того, чтобы увидеть Дракониды, нужно смотреть в область между созвездием Большая Медведица и Полярной звездой.

Ранее сообщалось, что метеоры Дракониды могут иметь жёлтый и красноватый оттенки.