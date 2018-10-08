Москвичи смогут увидеть звездопад Дракониды в ночь на 9 октября

Короткая ссылка
Жители Москвы в ночь на 9 октября благодаря ясной погоде смогут увидеть самый яркий звездопад осени — Дракониды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москвичи смогут увидеть звездопад Дракониды в ночь на 9 октября
  • РИА Новости

«Пасмурная погода предыдущих ночей сменится на ясную в ночь на завтра. Поэтому погодные условия не помешают тем, кто захочет увидеть звездопад Дракониды, — ведь облаков не будет, и ранним утром даже не будет радиационного тумана», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

При этом научный руководитель Московского планетария Фаина Рублёва заявила, что звездопад можно будет увидеть начиная с трёх часов ночи. Ожидается, что за час пролетит 10–15 метеоров.

Рублёва отметила, что для того, чтобы увидеть Дракониды, нужно смотреть в область между созвездием Большая Медведица и Полярной звездой.

Ранее сообщалось, что метеоры Дракониды могут иметь жёлтый и красноватый оттенки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить