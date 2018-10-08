Умер актёр театра Северного флота Алексей Гудин

Актёр драматического театра Северного флота в Мурманске, председатель мурманского отделения союза театральных деятелей России Алексей Гудин трагически погиб в возрасте 39 лет. Об этом говорится в сообщении на странице театра во «ВКонтакте».

«Коллектив Драматического театра Северного флота с глубочайшей скорбью сообщает о трагической гибели ведущего актера нашего театра Алексея Михайловича Гудина», — заявили в театре.

Отмечается, что на протяжении многих лет Алексей Гудин был одним из артистов, на которых строился и держался репертуар театра Северного флота.

За годы работы в театре он сыграл около 60 разноплановых ролей.

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