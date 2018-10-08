Бортко прокомментировал инициативу лишить его звания народного артиста Украины

Режиссёр Владимир Бортко в беседе с ФАН прокомментировал инициативу лишить его звания народного артиста Украины.

«Если они внесли меня в этот список, то моя деятельность на моей родине, в России, приносит большую пользу. И я по этому поводу очень даже рад. И совсем не буду страдать», — заявил он.

Кроме того, режиссёр отметил, что украинским властям не понравилась одна из его недавних работ — «Тарас Бульба».

Ранее депутаты Верховной рады Украины выступили с инициативой лишить государственных наград ряд украинских и российских артистов за «антиукраинскую деятельность».

В 2017 году российский журналист и ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов заявил в ходе беседы с НСН, что рад попаданию в базу данных украинского сайта «Миротворец».