Организатор выставок Бэнкси прокомментировал самоуничтожение картины на аукционе

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Организатор выставок британского художника в России Александр Начкебия в беседе с телеканалом «360» прокомментировал самоуничтожение картины «Девочка с воздушным шаром» после продажи на аукционе в Лондоне.
Организатор выставок Бэнкси прокомментировал самоуничтожение картины на аукционе
  • © Banksy / Instagram.com

«Всё, что делает Бэнкси, он делает для того, чтобы увеличить свои работы в цене», — заявил Начкебия.

По его словам, таких перформансов было очень много — от бросания в толпу напечатанных художником денег до работ, написанных поверх предыдущих.

Как отметил Начкебия, акцию с уничтожением картины отличают характерные для Бэнкси самоирония и чувство юмора.

Ранее Бэнкси объяснил самоуничтожение картины после продажи на аукционе в Лондоне.

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