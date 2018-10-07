Организатор выставок Бэнкси прокомментировал самоуничтожение картины на аукционе
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«Всё, что делает Бэнкси, он делает для того, чтобы увеличить свои работы в цене», — заявил Начкебия.
По его словам, таких перформансов было очень много — от бросания в толпу напечатанных художником денег до работ, написанных поверх предыдущих.
Как отметил Начкебия, акцию с уничтожением картины отличают характерные для Бэнкси самоирония и чувство юмора.
Ранее Бэнкси объяснил самоуничтожение картины после продажи на аукционе в Лондоне.