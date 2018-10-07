Солистка Большого театра прокомментировала сообщения о смерти Кабалье

Солистка Большого театра Вероника Джиоева в беседе с Nation News прокомментировала сообщения о смерти оперной певицы Монсеррат Кабалье.

«Если честно, я в шоке, страшная новость для меня. Нет в мире ни одной сопрано, которая не слушала бы Кабалье в начале становления, да и всю жизнь. Я постоянно её слушала», — заявила Джиоева.

По её словам, никто так больше не исполнит Травиату, Норму и другие партии.

Ранее пианист, народный артист России Денис Мацуев в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье.