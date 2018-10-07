В МЧС предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Оренбургской области
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По данным синоптиков, усиление ветра ожидается в понедельник, 8 октября. Местами порывы достигнут 13—18 м/с.
Населению советуют по возможности не выходить из дома и отложить дальние поездки.
Также стало известно, что днём 8 октября сильный ветер прогнозируется в Удмуртии. Его порывы могут достигать 20 м/с. Граждан призвали проявлять внимательность и осторожность, передаёт ИА «Удмуртия».
Ранее в МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве.