В МЧС предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Оренбургской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области, сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков, усиление ветра ожидается в понедельник, 8 октября. Местами порывы достигнут 13—18 м/с.

Населению советуют по возможности не выходить из дома и отложить дальние поездки.

Также стало известно, что днём 8 октября сильный ветер прогнозируется в Удмуртии. Его порывы могут достигать 20 м/с. Граждан призвали проявлять внимательность и осторожность, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее в МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве.