В МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве

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В Москве в ночь на 8 октября ожидаются дождь и порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
В МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве
  • РИА Новости

«Неблагоприятные природные явления: ночью временами дождь, местами порывы ветра 13—18, днём до 15 м/с», — заявили в спасательном ведомстве.

Ранее в Росгидромете рассказали, какая погода ожидается в российской столице на следующей неделе.

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