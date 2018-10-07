В МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве
В Москве в ночь на 8 октября ожидаются дождь и порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
- РИА Новости
«Неблагоприятные природные явления: ночью временами дождь, местами порывы ветра 13—18, днём до 15 м/с», — заявили в спасательном ведомстве.
Ранее в Росгидромете рассказали, какая погода ожидается в российской столице на следующей неделе.
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