В МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве

В Москве в ночь на 8 октября ожидаются дождь и порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

РИА Новости

«Неблагоприятные природные явления: ночью временами дождь, местами порывы ветра 13—18, днём до 15 м/с», — заявили в спасательном ведомстве. Ранее в Росгидромете рассказали, какая погода ожидается в российской столице на следующей неделе.