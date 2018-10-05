Жители Миннесоты жалуются на «пьяных» птиц
Об этом сообщает радиостанция NPR.
Отмечается, что жители региона заметили странное поведение птиц. Они врезаются в окна зданий и машины.
«Некоторые виды ягод, растущих в нашей местности, забродили раньше обычного из-за ранних заморозков, что, в свою очередь, ускорило процесс брожения. Похоже, что некоторые птицы ведут себя как пьяные», — объяснил ситуацию начальник полиции города Тай Течар.
В сентябре жительница американского штата Северная Каролина опубликовала видео с медведем, который лежал в гамаке, установленном между деревьями на заднем дворе её дома.