Жители Миннесоты жалуются на «пьяных» птиц

Жители города Гилберт в американском штате Миннесота жалуются на поведение птиц, которые, как отмечается, съели большое количество перезрелых ягод.

Об этом сообщает радиостанция NPR.

Отмечается, что жители региона заметили странное поведение птиц. Они врезаются в окна зданий и машины.

«Некоторые виды ягод, растущих в нашей местности, забродили раньше обычного из-за ранних заморозков, что, в свою очередь, ускорило процесс брожения. Похоже, что некоторые птицы ведут себя как пьяные», — объяснил ситуацию начальник полиции города Тай Течар.

В сентябре жительница американского штата Северная Каролина опубликовала видео с медведем, который лежал в гамаке, установленном между деревьями на заднем дворе её дома.