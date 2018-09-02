Жительница США сняла на видео отдыхающего в её гамаке медведя

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Жительница американского штата Северная Каролина опубликовала видео с медведем, который лежал в гамаке, установленном на заднем дворе её дома.
Жительница США сняла на видео отдыхающего в её гамаке медведя
  • © youtube.com

По словам женщины, животное уже не в первый раз приходит на её участок для того, чтобы отдохнуть.

В июле сообщалось, что в Калифорнии медвежонок, спасаясь от жары, пробрался на частную территорию и решил освежиться в открытом джакузи.

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