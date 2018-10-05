В Московском зоопарке появилась птица-секретарь

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В Московском зоопарке рассказали о новом обитателе, привезённом из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux. Это птица-секретарь, сообщает kp.ru.

В настоящее время она находится на карантине. Через две недели её можно будет увидеть в павильоне «Доме птиц». В тёплое время года нового обитателя переведут в наружный вольер.

«В Московском зоопарке птицы-секретари содержались на протяжении долгого времени, однако затем случился продолжительный перерыв», — заявили в пресс-службе зоосада.

Там отметили, что возвращение этого вида в коллекцию — большое и радостное событие. Теперь зоопарк сможет принимать активное участие в Европейской программе по сохранению популяции птиц-секретарей в неволе.

Ранее НСН сообщала о бесплатных экскурсиях в Московском зоопарке в честь его 154-летия.

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