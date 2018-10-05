Здание бывшей больницы на территории усадьбы Барышникова в Москве отреставрируют
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Объект продан на электронном аукционе. Сделку заключили на сумму 75,8 млн рублей.
Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, стартовая цена по итогам торгов была превышена в 2,5 раза.
Новый собственник должен сохранить фасады, интерьеры, материалы стен и перекрытий, крышу и лестницы XIX века.
Усадьба Ивана Барышникова построена в конце XVII века. Она расположена на Мясницкой улице.
Ранее издание Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду и фасады Исаакиевского собора.