Здание бывшей больницы на территории усадьбы Барышникова в Москве отреставрируют

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Историческое здание бывшей больницы на территории усадьбы Барышникова в Москве будет отреставрировано, сообщает НСН.
Здание бывшей больницы на территории усадьбы Барышникова в Москве отреставрируют
  • © РИА Новости/Юрий Артамонов

Объект продан на электронном аукционе. Сделку заключили на сумму 75,8 млн рублей.

Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, стартовая цена по итогам торгов была превышена в 2,5 раза.

Новый собственник должен сохранить фасады, интерьеры, материалы стен и перекрытий, крышу и лестницы XIX века.

Усадьба Ивана Барышникова построена в конце XVII века. Она расположена на Мясницкой улице.

Ранее издание Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду и фасады Исаакиевского собора.

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