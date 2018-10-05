Здание бывшей больницы на территории усадьбы Барышникова в Москве отреставрируют

Историческое здание бывшей больницы на территории усадьбы Барышникова в Москве будет отреставрировано, сообщает НСН.

Объект продан на электронном аукционе. Сделку заключили на сумму 75,8 млн рублей.

Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, стартовая цена по итогам торгов была превышена в 2,5 раза.

Новый собственник должен сохранить фасады, интерьеры, материалы стен и перекрытий, крышу и лестницы XIX века.

Усадьба Ивана Барышникова построена в конце XVII века. Она расположена на Мясницкой улице.

Ранее издание Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду и фасады Исаакиевского собора.