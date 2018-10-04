В Петербурге разрешили обследовать колоннаду Исаакиевского собора

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В Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду и фасады Исаакиевского собора, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
В Петербурге разрешили обследовать колоннаду Исаакиевского собора
  • © Monika Skolimowska
  • globallookpress.com

Объём работ носит локальный характер и не отразится на деятельности смотровой площадки, которая будет доступна для посетителей.

Перед специалистами стоит задача изучить облицовку барабана собора и его конструкций. Затем будет принято решение о необходимости проведения реставрации.

В настоящее время на территории собора подходит к концу очистка бронзового и золочёного декора и реставрация живописи.

В мае ФБА «Экономика сегодня» сообщало о завершении реставрации купола Исаакиевского собора.

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