В Петербурге разрешили обследовать колоннаду Исаакиевского собора
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Объём работ носит локальный характер и не отразится на деятельности смотровой площадки, которая будет доступна для посетителей.
Перед специалистами стоит задача изучить облицовку барабана собора и его конструкций. Затем будет принято решение о необходимости проведения реставрации.
В настоящее время на территории собора подходит к концу очистка бронзового и золочёного декора и реставрация живописи.
В мае ФБА «Экономика сегодня» сообщало о завершении реставрации купола Исаакиевского собора.