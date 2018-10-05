МЧС предупредило водителей в Коми о скользких дорогах
- РИА Новости
По прогнозу, в субботу ночью температура воздуха опустится до -4 °C, днём ожидается не выше +5 °C. Также возможен рост атмосферного давления и облачная погода с прояснениями.
В воскресенье прогнозируется приход циклона с Баренцева моря, который существенно ухудшит погодные условия: западный ветер, дожди, повышенная облачность. Ночью температура составит около 0 °C, днём потеплеет до +7 °C.
Ранее URA.RU сообщало о минусовой температуре в Свердловской и Курганской областях 1 октября.