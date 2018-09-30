Синоптики предупредили о минусовой температуре в Свердловской и Курганской областях 1 октября

Синоптики предупредили о минусовой температуре в Свердловской и Курганской областях в понедельник, 1 октября, передаёт URA.RU.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», ожидается до -5 и -2 °С соответственно.

Уралуправтодор призвал автомобилистов проявлять внимательность на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Далее в течение недели в обоих регионах прогнозируется потепление в среднем до +15 °С.

Также стало известно, что ГУ МЧС России по Оренбургской области предупредило о возможных заморозках в начале октября. Об этом сообщает Inforeactor.

Спасатели рекомендуют не пользоваться неисправными электроприборами или использовать одну розетку для подключения нескольких электроприборов.

Ранее синоптики рассказали, какой погоды ожидать в Москве на следующей неделе.