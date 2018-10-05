Windows 10 начала удалять файлы пользователей в ходе обновлений

Операционная система Windows удаляет файлы с компьютеров пользователей во время обновления, пишет портал MSPoweruser.

Как отмечается, пользователи сообщают об удалении с их компьютеров документов, а также музыки и фотографий в процессе обновления.

Подчёркивается, что причиной такой проблемы может быть сбой в работе одной из функций клиента OneDrive, которая отвечает за автоматическое копирование данных.

В начале января Microsoft приостановила распространение обновлений Windows после появления жалоб, что у пользователей перестают работать компьютеры.