Пользователи Windows пожаловались на неработающие из-за обновления компьютеры

Компания Microsoft приостановила распространение обновлений Windows в связи с жалобами пользователей на то, что у них перестают работать компьютеры.

Как пишет The Verge, речь идёт об обновлениях, которые устраняют уязвимости Spectre и Meltdown.

Отмечается, что в техподдержку Microsoft стали обращаться владельцы компьютеров, работающих на базе процессоров AMD.

«После проведения расследования компания определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки путей смягчения последствий уязвимости Spectre и Meltdown», — говорится в сообщении компании.

Подчёркивается, что Microsoft работает над решением проблемы, в скором времени планируется присылать обновления для компьютеров с указанными устройствами.

Ранее в СМИ появилась информация, что в процессорах Intel обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным данным, которые хранятся на компьютерах пользователей.