В Союзе кинематографистов прокомментировали смерть кинооператора Рафикова

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Анна Лушникова
Оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин в беседе с RT поделился воспоминаниями о кинооператоре Махмуде Рафикове, который скончался на 95-м году жизни. Рафиков первым снимал возвращение на Землю космонавта Юрия Гагарина.
В Союзе кинематографистов прокомментировали смерть кинооператора Рафикова
  • РИА Новости

«Это был уникальный человек, оператор, который выполнял поручения на уровне руководства страны. Его героизм заключался в том, что во время выполнения заданий высокопоставленных лиц, снимая ядерные взрывы, атомные подводные лодки, он рисковал жизнью. Уже не осталось в живых никого, кто принимал участие в тех съёмках. Я видел негативы, те кадры, которые он снимал. Они все были в пузырьках от радиации. К большому сожалению, Рафиков не был удостоен высокого звания, которое бы соответствовало тому, что он сделал для нашей страны. Очень жалко, что он ушёл. Часто виделись с ним в Союзе кинематографистов», — рассказал Калинин.

Кинооператор Махмуд Рафиков умер 4 октября на 95-м году жизни.

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