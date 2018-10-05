Умер снимавший Гагарина кинооператор

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Кинооператор Махмуд Рафиков, который первым снимал возвращения на Землю космонавтов Юрия Гагарина, Валентину Терешкову и Алексея Леонова, скончался на 95-м году жизни.
Умер снимавший Гагарина кинооператор
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«4 октября на 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера и оператора научно-популярного кино Махмуда Мухамедзяновича Рафикова», — говорится в сообщении пресс-службы Союза кинематографистов России.

Рафиков родился 1 марта 1924 года. Во время Великой Отечественной войны работал на авиационном заводе.

В 1951 году окончил ВГИК и был отправлен в «Моснаучфильм», где занимался съёмкой фильмов для служебного пользования — испытаниях бомб и ракет. По его словам, участвовал при съёмках более 40 ядерных взрывов с 1954 по 1960 годы. 

Неоднократно выполнял задания учёного Игоря Курчатова и конструктора Сергея Королева. Снимал возвращения на Землю первых советских космонавтов.

В 2011 году он был удостоен Национальной кинематографической премии «Ника» «За выдающийся вклад в российский кинематограф».

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