Синоптики прогнозируют «старое бабье лето» в Московском регионе

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Жителей Московского региона на следующей неделе ожидает «старое бабье лето», заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптики прогнозируют «старое бабье лето» в Московском регионе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По его словам, с 9 октября большая часть европейской территории России окажется «во власти гигантского антициклона», который продлится до 14 октября, передаёт РИА Новости.

«Это значит, что на следующей неделе нас ждёт настоящее «старое бабье лето» с характерной малооблачной тихой погодой и очень комфортным температурным фоном, в отдельные дни на 5—7 градусов превышающим свою климатическую норму», — сказал Тишковец. 

Ранее в Метеобюро Москвы рассказали RT, что в воскресенье, 7 октября, дневная температура в столице может достичь +16 °C. 

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