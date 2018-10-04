Северный корпус Ярославского речного вокзала признали выявленным объектом культурного наследия

Северный корпус Ярославского речного вокзала добавили в список выявленных объектов культурного наследия, сообщает kp.ru со ссылкой на областное правительство.

«Наш научно-методический совет практически единогласно принял решение о включении на первом заседании», — заявил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Теперь все работы на объекте могут проводиться лишь при наличии соответствующего разрешения.

Следующим в список могут внести здание Ярославля-Главного.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии сформировали общественный совет при Агентстве по госохране объектов культурного наследия.