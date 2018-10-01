В Удмуртии сформировали общественный совет при Агентстве по госохране объектов культурного наследия
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Первый состав был распущен в апреле из-за истечения срока полномочий.
Председателем единогласно выбрали доктора исторических наук, профессора УдГУ Ольгу Мельникову.
Также в состав вошли экс-министр культуры Удмуртии Анэтта Сидорова, архитектор и реставратор Нина Степанюк, директор Музея истории и культуры Среднего Прикамья Сабина Креклина и другие.
Ранее «Реальное время» сообщало, что усадьбу в Уфе включили в реестр памятников истории и культуры народов России.