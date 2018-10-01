В Удмуртии сформировали общественный совет при Агентстве по госохране объектов культурного наследия

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В Удмуртии сформировали новый состав общественного совета при Агентстве по госохране объектов культурного наследия, сообщает интернет-издание «Сусанин».
В Удмуртии сформировали общественный совет при Агентстве по госохране объектов культурного наследия
  • Ижевск / © Wikipedia

Первый состав был распущен в апреле из-за истечения срока полномочий.

Председателем единогласно выбрали доктора исторических наук, профессора УдГУ Ольгу Мельникову.

Также в состав вошли экс-министр культуры Удмуртии Анэтта Сидорова, архитектор и реставратор Нина Степанюк, директор Музея истории и культуры Среднего Прикамья Сабина Креклина и другие.

Ранее «Реальное время» сообщало, что усадьбу в Уфе включили в реестр памятников истории и культуры народов России.

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