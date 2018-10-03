Стала известна программа деловой площадки Международного культурного форума в Петербурге

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Стала известна программа деловой площадки Санкт-Петербургского международного культурного форума, которая будет работать с 15 по 17 ноября в Российском этнографическом музее. Об этом сообщает Newinform.
Стала известна программа деловой площадки Международного культурного форума в Петербурге
  • ©culturalforum.ru

Запланировано три основных темы — «Меценатство в культуре», «Культура и бизнес: синергия успеха», «Инновации и культура».

Программа включает марафон бизнес-кейсов, мастер-классы, лекции. В целом деловая повестка объединит более 25 мероприятий. Одним из центральных станет сессия о перспективах и потенциале российско-итальянского сотрудничества.

Ранее «Невские новости» сообщали, что заместитель гендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Ренато Оттоне Рамирес приедет на Санкт-Петербургский международный культурный форум.

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