Стала известна программа деловой площадки Международного культурного форума в Петербурге

Стала известна программа деловой площадки Санкт-Петербургского международного культурного форума, которая будет работать с 15 по 17 ноября в Российском этнографическом музее. Об этом сообщает Newinform.

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Запланировано три основных темы — «Меценатство в культуре», «Культура и бизнес: синергия успеха», «Инновации и культура». Программа включает марафон бизнес-кейсов, мастер-классы, лекции. В целом деловая повестка объединит более 25 мероприятий. Одним из центральных станет сессия о перспективах и потенциале российско-итальянского сотрудничества. Ранее «Невские новости» сообщали, что заместитель гендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Ренато Оттоне Рамирес приедет на Санкт-Петербургский международный культурный форум.