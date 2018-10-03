Стала известна программа деловой площадки Международного культурного форума в Петербурге
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Запланировано три основных темы — «Меценатство в культуре», «Культура и бизнес: синергия успеха», «Инновации и культура».
Программа включает марафон бизнес-кейсов, мастер-классы, лекции. В целом деловая повестка объединит более 25 мероприятий. Одним из центральных станет сессия о перспективах и потенциале российско-итальянского сотрудничества.
Ранее «Невские новости» сообщали, что заместитель гендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Ренато Оттоне Рамирес приедет на Санкт-Петербургский международный культурный форум.