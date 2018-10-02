Заместитель гендиректора ЮНЕСКО приедет в Петербург на Международный культурный форум

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Заместитель гендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Ренато Оттоне Рамирес приедет на Санкт-Петербургский международный культурный форум, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО приедет в Петербург на Международный культурный форум
  • ©culturalforum.ru

«Одной из важнейших своих задач ЮНЕСКО считает поддержку правительств, организаций и сообществ, стремящихся сохранять всемирное наследие, развивать творческие индустрии и культурное разнообразие», — отметили организаторы.

Рамирес занял должность заместителя гендиректора по культуре весной 2018 года. Ранее в течение двух лет он был министром культуры, искусств и наследия Республики Чили.

Форум в Петербурге состоится 15—17 ноября. В нём примут участие и другие представители специализированного учреждения ООН.

Ранее URA.RU сообщало о визите заместителя Генерального секретаря ООН Элисон Смейл в Екатеринбург.

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