Музей-заповедник «Царское село» купил свадебную сумку с монограммой дочери Александра III

Музей-заповедник «Царское село» приобрёл свадебную сумку с монограммой старшей дочери Александра III, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Это произошло на торгах копенгагенского аукционного дома Bruun Rasmuseen.

Аксессуар был изготовлен в честь вступления великой княгини Ксении Александровны в брак с великим князем Александром Михайловичем.

Сумка выполнена из оранжевого бархата. На обеих сторонах под короной вышита монограмма.

«Для нас имеют огромную ценность вещи, связанные с венценосными владельцами царскосельской резиденции и их ближайшим окружением», — заявила замдиректора по научной работе Ираида Ботт.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию старейшего павильона Шапель.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» отреставрировали уникальный образец античной фортификации.