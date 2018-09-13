В музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию старейшего павильона Шапель
- РИА Новости
Павильон построен в XIX веке по проекту архитектора Адама Менеласа. В качестве музейного объекта он был открыт после революции 1917 года, но впоследствии его закрыли из-за низкой посещаемости.
До Великой Отечественной войны там находились жилые квартиры, а во время военных действий павильон служил базой для зенитных орудий и выполнял функцию наблюдательного пункта.
В аварийном состоянии павильон был около 70 лет.
Посетить его можно с 15 сентября. Церемония открытия состоится 14 сентября.
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