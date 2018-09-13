В музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию старейшего павильона Шапель

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В государственном музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию старейшего павильона Шапель, расположенного в Александровском парке. Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.
В музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию старейшего павильона Шапель
  • РИА Новости

Павильон построен в XIX веке по проекту архитектора Адама Менеласа. В качестве музейного объекта он был открыт после революции 1917 года, но впоследствии его закрыли из-за низкой посещаемости.

До Великой Отечественной войны там находились жилые квартиры, а во время военных действий павильон служил базой для зенитных орудий и выполнял функцию наблюдательного пункта.

В аварийном состоянии павильон был около 70 лет.

Посетить его можно с 15 сентября. Церемония открытия состоится 14 сентября.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» отреставрировали уникальный образец античной фортификации.

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