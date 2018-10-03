В Петербурге вынесли приговор по делу о краже пресс-папье времён Наполеона

В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о краже пресс-папье времён Наполеона из Павловского дворца, сообщают «Невские новости» со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов.

Обвиняемый — 30-летний Дмитрий Лапаев. Он украл пресс-папье «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октября 8 дня 1812 года» из золочёной бронзы, а также три тысячи рублей из кассового аппарата.

Пушкинский районный суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Руководство дворца подало иск против Лапаева, в котором изначально указало стоимость ущерба в размере 5 млн рублей (во столько оценивалось пресс-папье), затем сумму сократили до 950 тыс. В итоге обвиняемый должен выплатить 79,3 тыс. рублей.

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области вынесли приговор по делу о краже 1 млн рублей из отделения почты.