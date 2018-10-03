В Петербурге вынесли приговор по делу о краже пресс-папье времён Наполеона

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о краже пресс-папье времён Наполеона из Павловского дворца, сообщают «Невские новости» со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов.
В Петербурге вынесли приговор по делу о краже пресс-папье времён Наполеона
  • РИА Новости

Обвиняемый — 30-летний Дмитрий Лапаев. Он украл пресс-папье «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октября 8 дня 1812 года» из золочёной бронзы, а также три тысячи рублей из кассового аппарата.

Пушкинский районный суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Руководство дворца подало иск против Лапаева, в котором изначально указало стоимость ущерба в размере 5 млн рублей (во столько оценивалось пресс-папье), затем сумму сократили до 950 тыс. В итоге обвиняемый должен выплатить 79,3 тыс. рублей.

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области вынесли приговор по делу о краже 1 млн рублей из отделения почты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить