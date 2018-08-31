В Петербурге суд арестовал обвиняемого в краже пресс-папье времён Наполеона

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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Лапаева, обвиняемого в краже пресс-папье времён Наполеона из государственного музея-заповедника «Павловск», сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.
В Петербурге суд арестовал обвиняемого в краже пресс-папье времён Наполеона
  • РИА Новости

По версии следователей, в ночь на 15 июня Лапаев камнем разбил стекло двери музейного кабинета «Палатка» и проник в «Комнату Марии Фёдоровны». Из кабинета «Фонарик» он похитил пресс-папье из золочёной бронзы в виде бегущего ополченца со знаменем Франции.

Затем обвиняемый разбил окно в местном кафе и украл 3000 рублей из кассового аппарата, после чего скрылся.

Лапаев полностью признал вину, но отказался от дачи показаний. Он арестован до 14 сентября. Уголовное дело к производству пока не принято.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области суд вынес приговор участнику банды, похитившей в том числе картины Исаака Левитана.

Также URA.RU сообщало, что жителю Кургана грозит до пяти лет лишения свободы за кражу полицейской собаки.

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