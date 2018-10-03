В Сочи предупредили о резком подъёме уровня воды в реках

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В Сочи предупредили об ухудшении погодных условий, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Сочи предупредили о резком подъёме уровня воды в реках
  • РИА Новости

С вечера 3 октября до первой половины дня 5 октября ожидается усиление ветра, местами с порывами до 20 м/с. Утром и днём прогнозируют сильный дождь, ливни с грозами, град.

На реках возможны резкие подъёмы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной местности повысится риск схода селей.

До 5 октября на участке Магри — Весёлое сохранится вероятность формирования смерчей над морем.

Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности.

В сентябре progorod43.ru сообщало о резком похолодании и мокром снеге в Кировской области.

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