Исторический ансамбль почтамта в Москве признали объектом культурного наследия

Исторический ансамбль почтамта на Мясницкой улице в Москве признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщает kp.ru.

Как заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, это уникальный комплекс зданий, который соединил детали дореволюционного и советского прошлого.

К примеру, главный корпус сохранил объёмно-пространственную структуру XIX века, а здание газетного почтамта представляет собой образец архитектуры конструктивизма.

В конце XVIII века ансамбль был усадьбой уральских купцов Демидовых, напоминает m24 со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия. С 1828 года он перешёл к Императорскому почтамту. Конструктивистское здание появилось в 1931-м.

Ранее сообщалось, что в Москве начали реставрировать Дом с атлантами на Солянке.