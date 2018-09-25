В Москве начали реставрировать Дом с атлантами на Солянке
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Первый этап предусматривает противоаварийные работы. Они должны быть завершены в начале 2019 года.
«Это подготовительная стадия, которая в итоге позволит приступить к восстановлению исторического облика здания», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Дом построен в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева и является выявленным объектом культурного наследия. В этом здании жили известные учёные — физик-рентгенолог Пётр Лазарев и химик Сергей Намёткин, напоминает m24.
Строение считается образцом экспериментального для своего времени доходного элитного малоквартирного дома с современным техническим оснащением, передаёт kp.ru.
Ранее сообщалось, что реставрацию Дома с атлантами будут проводить под контролем специалистов.