В Москве начали реставрировать Дом с атлантами на Солянке

Короткая ссылка
В Москве начали реставрировать доходный дом с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы» на Солянке, более известный как Дом с атлантами. Об этом сообщает портал мэра и правительства.
В Москве начали реставрировать Дом с атлантами на Солянке
  • © Wikimedia

Первый этап предусматривает противоаварийные работы. Они должны быть завершены в начале 2019 года.

«Это подготовительная стадия, которая в итоге позволит приступить к восстановлению исторического облика здания», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Дом построен в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева и является выявленным объектом культурного наследия. В этом здании жили известные учёные — физик-рентгенолог Пётр Лазарев и химик Сергей Намёткин, напоминает m24.

Строение считается образцом экспериментального для своего времени доходного элитного малоквартирного дома с современным техническим оснащением, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что реставрацию Дома с атлантами будут проводить под контролем специалистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить