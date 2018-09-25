В Москве начали реставрировать Дом с атлантами на Солянке

В Москве начали реставрировать доходный дом с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы» на Солянке, более известный как Дом с атлантами. Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Первый этап предусматривает противоаварийные работы. Они должны быть завершены в начале 2019 года.

«Это подготовительная стадия, которая в итоге позволит приступить к восстановлению исторического облика здания», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Дом построен в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева и является выявленным объектом культурного наследия. В этом здании жили известные учёные — физик-рентгенолог Пётр Лазарев и химик Сергей Намёткин, напоминает m24.

Строение считается образцом экспериментального для своего времени доходного элитного малоквартирного дома с современным техническим оснащением, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что реставрацию Дома с атлантами будут проводить под контролем специалистов.