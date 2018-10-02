В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном тумане в ближайшие часы
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В ближайшие 1—2 часа 2 октября с сохранением до 09:00 3 октября местами на территории Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300—500 м», — говорится в тексте.
В МЧС также призвали жителей региона соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных условиях, в частности, водителям транспортных средств — включить противотуманные фары и снизить скорость движения.
Ранее портал «ВашГород.ру» передавал, что три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана.