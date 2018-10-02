В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном тумане в ближайшие часы

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В ГУ МЧС России по Московской области предупредили жителей региона о сильном тумане, который будет наблюдаться в Подмосковье в ближайшие часы с сохранением до среды, 3 октября.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ближайшие 1—2 часа 2 октября с сохранением до 09:00 3 октября местами на территории Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300—500 м», — говорится в тексте.

В МЧС также призвали жителей региона соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных условиях, в частности, водителям транспортных средств — включить противотуманные фары и снизить скорость движения.

Ранее портал «ВашГород.ру» передавал, что три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана.

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