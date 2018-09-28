Три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана

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Три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова утром в пятницу, 28 сентября, из-за сильного тумана. Об этом сообщает «ВашГород.ру».
Три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана
  • РИА Новости

Как рассказали в аэропорту, самолёты перенаправили в соседние города — Новосибирск и Томск.

Это рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и S7.

Ранее URA.RU сообщало, что три самолёта сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за непогоды.

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