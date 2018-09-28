Три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана

Три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова утром в пятницу, 28 сентября, из-за сильного тумана. Об этом сообщает «ВашГород.ру».

РИА Новости

Как рассказали в аэропорту, самолёты перенаправили в соседние города — Новосибирск и Томск. Это рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и S7. Ранее URA.RU сообщало, что три самолёта сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за непогоды.