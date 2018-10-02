Акция «День без турникетов» пройдёт в Москве с 4 по 6 октября

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Акция «День без турникетов» пройдёт с 4 по 6 октября в столице, сообщает «Вечерняя Москва».
Акция «День без турникетов» пройдёт в Москве с 4 по 6 октября
  • Центр проектирования обуви специального назначения «Ортомода» во время дня открытых дверей на предприятиях столицы в рамках акции «День без турникетов».
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Кардашов Антон

В этом году она состоится в четвёртый раз и объединит около 50 городских производств.

«Акция впервые была инициирована правительством Москвы в 2012 году в рамках общей программы популяризации промышленности в городе», — отметили в мэрии.

Для посетителей подготовили экскурсии и мастер-классы. Гости узнают, как делают продукты питания, напитки, часы, журналы, мебель. Об этом информирует портал мэра и правительства.

В сентябре НСН сообщала, что на очередной акции «День без турникетов» в Москве побывали 15 тыс. человек.

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