На акции «День без турникетов» в Москве побывали 15 тысяч человек

На очередной акции «День без турникетов» в Москве побывали 15 тыс. человек, сообщает НСН.

С 30 августа по 1 сентября можно было посетить более 50 предприятий, узнать о передовых технологиях и ознакомиться с культурной программой.

«В этот раз к акции впервые присоединились IT-компании и центры инжиниринга при вузах. В этой акции участвовало 52 компании, 23 из которых впервые принимают участие в «Дне без турникетов», — заявила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По её словам, до конца года планируется организовать ещё несколько акций.

Ранее m24 сообщало, что «День без турникетов» проходит ежегодно. В 2018 году акцию провели в том числе в мае.