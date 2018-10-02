Похороны Карцева пройдут в закрытом режиме
- ©"В стиле jazz" (2010)
«Похороны будут на Троекуровском кладбище, но в закрытом формате, для близких», — рассказала она.
По словам собеседницы агентства, поклонники Карцева смогут проститься с артистом в Центральном доме литераторов в день похорон.
Ранее сообщалось, что Карцев умер в возрасте 79 лет вследствие инфаркта.
Прощание с народным артистом России пройдёт в ЦДЛ 4 октября.
Актёр Владимир Винокур в беседе с ФАН назвал смерть Карцева немыслимой утратой.