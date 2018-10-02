Похороны Карцева пройдут в закрытом режиме

Похороны народного артиста России Романа Карцева на Троекуровском кладбище в Москве будут закрытыми для публики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актёра Елену.

«Похороны будут на Троекуровском кладбище, но в закрытом формате, для близких», — рассказала она.

По словам собеседницы агентства, поклонники Карцева смогут проститься с артистом в Центральном доме литераторов в день похорон.

Ранее сообщалось, что Карцев умер в возрасте 79 лет вследствие инфаркта.

Прощание с народным артистом России пройдёт в ЦДЛ 4 октября.

Актёр Владимир Винокур в беседе с ФАН назвал смерть Карцева немыслимой утратой.