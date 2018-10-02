Путин выразил соболезнования в связи со смертью Карцева
- © "Улыбка Бога, или Чисто одесская история" (2008)
Путин отметил чувство юмора сатирика, а также его профессионализм и преданность искусству.
«В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искренней поддержки», — говорится в тексте телеграммы.
По словам президента, память о Карцеве сохранят его родные, коллеги и поклонники.
Ранее сообщалось, что Карцев умер в одной из московских больниц от инфаркта.
Актёр Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти артиста.