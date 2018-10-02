Путин выразил соболезнования в связи со смертью Карцева

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Романа Карцева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил чувство юмора сатирика, а также его профессионализм и преданность искусству.

«В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искренней поддержки», — говорится в тексте телеграммы.

По словам президента, память о Карцеве сохранят его родные, коллеги и поклонники.

Ранее сообщалось, что Карцев умер в одной из московских больниц от инфаркта.

Актёр Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти артиста.