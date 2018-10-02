Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Карцева

Глава Минкультуры Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Романа Карцева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр отметил неподражаемое чувство юмора, яркое актёрское дарование артиста, а также его творческую самобытность.

«Выражаю глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Романа Андреевича Карцева. Миллионы людей сохранят в своих сердцах лишь добрые воспоминания о нём», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Карцев умер в одной из московских больниц от инфаркта.

Актёр Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти артиста.