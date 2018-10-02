Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Карцева
- РИА Новости
Министр отметил неподражаемое чувство юмора, яркое актёрское дарование артиста, а также его творческую самобытность.
«Выражаю глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Романа Андреевича Карцева. Миллионы людей сохранят в своих сердцах лишь добрые воспоминания о нём», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Карцев умер в одной из московских больниц от инфаркта.
Актёр Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти артиста.