В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в октябре

Короткая ссылка
И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв рассказал о погоде в октябре.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в октябре
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает «Российская газета».

«Ожидается, что на востоке европейской территории страны, на Урале, на западе и севере Сибири средняя температура в октябре будет выше климатической нормы. На юге Дальневосточного федерального округа, на юго-востоке Сибири — ниже климатической нормы, то есть октябрь там прогнозируется прохладнее, чем обычно», — заявил Киктёв.

По его словам, в Москве температура ожидается в районе нормы. По данным за 1981—2010 годы, средняя октябрьская температура в столице составляет +5,6 °С, но нужно учитывать, что это очень изменчивый месяц, пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о минусовой температуре в Свердловской и Курганской областях 1 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить