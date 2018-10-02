В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в октябре

И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв рассказал о погоде в октябре.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Ожидается, что на востоке европейской территории страны, на Урале, на западе и севере Сибири средняя температура в октябре будет выше климатической нормы. На юге Дальневосточного федерального округа, на юго-востоке Сибири — ниже климатической нормы, то есть октябрь там прогнозируется прохладнее, чем обычно», — заявил Киктёв.

По его словам, в Москве температура ожидается в районе нормы. По данным за 1981—2010 годы, средняя октябрьская температура в столице составляет +5,6 °С, но нужно учитывать, что это очень изменчивый месяц, пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о минусовой температуре в Свердловской и Курганской областях 1 октября.