Андрей Райкин поделился воспоминаниями о Романе Карцеве

Шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура», племянник Аркадия Райкина Андрей Райкин поделился в беседе с RT воспоминаниями о народном артисте России Романе Карцеве.

«Роман Карцев — один из персонажей моего детства. Мой отец работал в прекрасном театре миниатюр на протяжении многих лет. В этом театре я был постоянным гостем, однажды я увидел, что появились несколько молодых новых артистов — и среди них Рома Карцев. Его так все называли, Рома, ему было чуть больше 20 лет, с ним пришёл замечательный писатель Михаил Жванецкий, Виктор Ильченко, Мила Гвоздикова — мы знали, что они были участниками самодеятельности Одесского порта», — отметил Райкин.

По словам Райкина, ему особенно запомнились моменты, проведённые с Карцевым на гастролях.

«Рома был к нам, детям артистов, близок по возрасту. Я хорошо запомнил, что нам было скучно в гостинице на гастролях и Рома тогда работал «бебиситтером». Он с нами играл, изображал гориллу — мы носились по всем этажам. Уже спустя много лет я, когда пересекался с ним, напоминал о наших играх. Он с теплотой и улыбкой об этом вспоминал», — пояснил Райкин.

Райкин добавил, что Роман Карцев был человеком грандиозного таланта.

«Он был и смешным, и грустным, одним из партнёров выдающегося актёра Аркадия Исааковича Райкина. В более поздние годы начал сниматься в кино, замечательно сыграл в «Собачьем сердце» Швондера, стало понятно, что это замечательный огромный артист — характерный и разноплановый. Работать в этом жанре тяжело. У нас не так много людей, которые могли в нём существовать, Роман Андреевич был одним из них», — заключил Райкин.

Народный артист России, актёр Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 лет.