Бортко назвал Карцева национальным достоянием

Режиссёр Владимир Бортко в беседе с Newinform назвал актёра Романа Карцева национальным достоянием.

По словам Бортко, он глубоко потрясён новостью о смерти Карцева.

«Это мой товарищ. Это замечательный актёр, наше национальное достояние. Я глубоко скорблю по этому поводу и не в состоянии ещё всё осознать», — заявил режиссёр, у которого Карцев снимался в лентах «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита».

Со своей стороны, пародист Михаил Грушевский в беседе с kp.ru отметил, что Карцев всю жизнь был верен одному автору — Михаилу Жванецкому и не пытался исполнять кого-то из других классиков эстрадной драматургии.

Как добавил Грушевский, это очень многое говорит об артисте.

Ранее советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти Карцева.