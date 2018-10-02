Бортко назвал Карцева национальным достоянием

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Режиссёр Владимир Бортко в беседе с Newinform назвал актёра Романа Карцева национальным достоянием.
Бортко назвал Карцева национальным достоянием
  • РИА Новости

По словам Бортко, он глубоко потрясён новостью о смерти Карцева.

«Это мой товарищ. Это замечательный актёр, наше национальное достояние. Я глубоко скорблю по этому поводу и не в состоянии ещё всё осознать», — заявил режиссёр, у которого Карцев снимался в лентах «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита».

Со своей стороны, пародист Михаил Грушевский в беседе с kp.ru отметил, что Карцев всю жизнь был верен одному автору — Михаилу Жванецкому и не пытался исполнять кого-то из других классиков эстрадной драматургии.

Как добавил Грушевский, это очень многое говорит об артисте.

Ранее советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти Карцева.

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