Винокур назвал смерть Карцева немыслимой утратой

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Актёр Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о смерти народного артиста России Романа Карцева.
Винокур назвал смерть Карцева немыслимой утратой
  • РИА Новости

«Рома — и гениальный киноактёр, и театральный актёр, и эстрадный артист. То есть в одном человеке сочеталось очень многое», — заявил Винокур.

По его словам, Карцев никогда не был звёздным, но был очень добрым и лояльным человеком.

Как считает Винокур, смерть артиста — немыслимая утрата.

В свою очередь, актриса Елена Воробей в беседе с телеканалом «360» сказала, что «пародистов может быть много, а Карцев один».

«Говорят, что каждый артист неподражаем. Но это не так. Есть мастер сцены, мастер слова, мастер всего. И это о Романе Карцеве», — сказала она.

Ранее писатель-сатирик Семён Альтов в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти Карцева.

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