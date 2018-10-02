В посольстве Армении в Москве откроют книгу соболезнований в связи со смертью Азнавура
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.
«С завтрашнего дня в посольстве (Армянский переулок) будет открыта книга соболезнований», — заявили в диппредставительстве.
Ранее Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре.
1 октября французский шансонье Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни.
Российский певец Лев Лещенко в беседе с ФАН назвал смерть Азнавура очень большой потерей для мирового искусства.