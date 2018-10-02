В посольстве Армении в Москве откроют книгу соболезнований в связи со смертью Азнавура

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В посольстве Армении в Москве будет открыта книга соболезнований в связи со смертью французского шансонье Шарля Азнавура. 
В посольстве Армении в Москве откроют книгу соболезнований в связи со смертью Азнавура
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства. 

«С завтрашнего дня в посольстве (Армянский переулок) будет открыта книга соболезнований», — заявили в диппредставительстве.

Ранее Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре.

1 октября французский шансонье Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни.

Российский певец Лев Лещенко в беседе с ФАН назвал смерть Азнавура очень большой потерей для мирового искусства.

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