В посольстве Армении в Москве откроют книгу соболезнований в связи со смертью Азнавура

В посольстве Армении в Москве будет открыта книга соболезнований в связи со смертью французского шансонье Шарля Азнавура.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

«С завтрашнего дня в посольстве (Армянский переулок) будет открыта книга соболезнований», — заявили в диппредставительстве.

Ранее Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре.

1 октября французский шансонье Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни.

Российский певец Лев Лещенко в беседе с ФАН назвал смерть Азнавура очень большой потерей для мирового искусства.