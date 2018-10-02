Эйфелеву башню подсветили золотым цветом в память об Азнавуре
«Париж отдаст дань уважения Шарлю Азнавуру, на Йенском мосту будут проигрываться его самые красивые песни, а на гигантском экране будут показываться его фотографии. Эйфелева башня будет подсвечиваться золотым цветом», — написала она в Twitter.
Французский шансонье Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни.
Певец Олег Погудин в беседе с Nation News рассказал об уникальности музыканта.
С 2009 года Азнавур был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.