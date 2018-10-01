Посетители фестиваля «Золотая осень» в Москве купили более 11 тонн рыбы и 10 тонн сыра

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Посетители фестиваля «Золотая осень» приобрели более 11 тонн рыбы и морепродуктов и около 10 тонн сыра в первые дни его работы, сообщает m24 со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Посетители фестиваля «Золотая осень» в Москве купили более 11 тонн рыбы и 10 тонн сыра
  • © Агентство городских новостей «Москва»

На концертных площадках побывали 20 тыс. человек.

Кроме того, с начала «Золотой осени» проведено 228 мастер-классов, в том числе кулинарных, по флористике и созданию предметов декора.

Фестиваль проходит в четвёртый раз. Он начался 28 сентября и завершится 7 октября.

Программа также предусматривает бесплатные экскурсии о гастрономической, литературной и исторической Москве, напоминает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в масштабной ярмарке принимают участие множество российских регионов.

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