Сентябрь в Москве стал вторым по теплу после 1938 года

Прошедший сентябрь в Москве стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Минувший сентябрь в столице был очень тёплым, средняя аномалия температуры составила +3,6 °C. Таким образом, этот сентябрь стал вторым после 1938 года, когда аномалия температуры составила +3,8 °C», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осадков выпало немного больше нормы. Так, на станции ВДНХ их количество составило 78 мм при месячной норме в 65 мм.

Максимальная температура (+26,4 °C) была зафиксирована в столице 5 сентября.

Ранее синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве с 3 октября.