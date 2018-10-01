Сентябрь в Москве стал вторым по теплу после 1938 года

Короткая ссылка
Прошедший сентябрь в Москве стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».
Сентябрь в Москве стал вторым по теплу после 1938 года
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Минувший сентябрь в столице был очень тёплым, средняя аномалия температуры составила +3,6 °C. Таким образом, этот сентябрь стал вторым после 1938 года, когда аномалия температуры составила +3,8 °C», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осадков выпало немного больше нормы. Так, на станции ВДНХ их количество составило 78 мм при месячной норме в 65 мм.

Максимальная температура (+26,4 °C) была зафиксирована в столице 5 сентября.

Ранее синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве с 3 октября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить