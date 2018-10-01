В Московском зоопарке родились три детёныша суриката

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В Московском зоопарке рассказали о пополнении в семье сурикатов, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу. Родились три детёныша.
В Московском зоопарке родились три детёныша суриката
  • © Московский зоопарк

«Сейчас шустрым малышам уже полтора месяца, их вес составляет не более 80 граммов. Однако маленькие сурикаты уже активно общаются со своими сородичами», — заявили в зоосаде.

В настоящее время животные содержатся во внутреннем вольере, поскольку температуры по вечерам опускаются ниже допустимых значений.

Сурикаты появились в столичном зоопарке в 2009 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в зоопарке Красноярска родился птенец очкового пингвина.

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