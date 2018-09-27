В красноярском зоопарке родился птенец очкового пингвина

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» родился птенец очкового пингвина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальную группу зоосада в соцсети «ВКонтакте».

«Больше месяца пингвины заботливо ухаживали за малышом, кормили и охраняли его. Увидеть птенца было сложно: Рэмка и Жора — хорошие родители, и любые попытки приблизиться к малышу ими пресекались», — отметили в зоопарке.

Обследовать птенца специалистам удалось только теперь, при переселении стаи в тёплый зимний вольер.

Красноярский зоосад единственный в России, где рождаются очковые пингвины.

Ранее Newinform сообщало, что в Ленинградском зоопарке этим летом вылупились восемь совят.