В красноярском зоопарке родился птенец очкового пингвина

Короткая ссылка
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» родился птенец очкового пингвина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальную группу зоосада в соцсети «ВКонтакте».
В красноярском зоопарке родился птенец очкового пингвина
  • @roevruchey
  • vk.com

«Больше месяца пингвины заботливо ухаживали за малышом, кормили и охраняли его. Увидеть птенца было сложно: Рэмка и Жора — хорошие родители, и любые попытки приблизиться к малышу ими пресекались», — отметили в зоопарке.

Обследовать птенца специалистам удалось только теперь, при переселении стаи в тёплый зимний вольер.

Красноярский зоосад единственный в России, где рождаются очковые пингвины.

Ранее Newinform сообщало, что в Ленинградском зоопарке этим летом вылупились восемь совят.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить